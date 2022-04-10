النائب عمرو درويش: التنمية المحلية لاتؤدي دورها إلا فى الزيارات الرسمية فقط

وجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتقادات واسعة لغالبية المحافظين بسبب تجاهل الاهتمام بملف المواقف العشوائية.

مناقشة تطوير منظومة مواقف سيارات نقل الركاب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، والمخصص لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحاغظات وتقنين المواقف العشوائية.

وقال النائب عمرو درويش في كلمته بالجلسه: للأسف المحافظات في هذا الملف واقفة محلك سر، ورغم احترامى الشديد لشخص وزير التنمية المحلية ، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الوزارة لا تؤدي واجبها. واستطرد النائب عمرو درويش قائلا: «لدينا خلل فى منظومة المحليات، ووزارة التنمية المحلية أقل الوزارات مهنية رغم امتلاكها الكفاءات. ووصف الأمر بالمؤسف والصعب فى ظل قيام وزارات أخري بجهد كبير لاحتواء ملفاتها.

درويش: الإدارة المحلية لا تعمل إلا مع الزيارات والمواكب الرسمية

ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية إلى أن تعامل المحليات بالمحافظات يكون مع المواكب الرسمية فقط، قائلا: لما بيبقى فى زيارة رسمية فى أى محافظة، استحالة نشوف مقلب زباله أو موقف عشوائي، حتى المواقف الرسمية تشتغل بالساعة، ويظهر الانصباط وعقب الإنتهاء من الزيارة تعود الأحوال إلى الأسوأ.

وأنتقد النائب عمرو درويش بعض المسئولين بالمحليات ممن حضروا اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، بسبب تقديم بيانات غير دقيقة عن عوائد المواقف الرسمية. وقال: «هناك تدليس فى بعض الأرقام الخاصة بالمواقف، وللأسف الوضع القائم صعب، لايوجد تطوير لبعض المواقف، فمثلا لو عندى 100 موقف رسمى هل من المنطقي أن يتم تطوير موقف واحد فقط من إجمالي عدد المواقف.

وطالب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة بضرورة وضع جدول زمني لحل مشكلة المواقف العشوائية.