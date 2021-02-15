عمرو درويش: توصيل المرافق لـ 50 مليون مواطن بالقرى كان حلما

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيل الصرف الصحي أو تنظيف ترعة كان يعتبر حلما من أحلام أهالي القرى منذ 10 سنوات ماضية، ولكن الحديث اليوم على تطوير شامل، ومبادرة «حياة كريمة» من المبادرات النادرة جدا التي يكون فيها إرادة سياسية حقيقية، لإحداث تغيير حقيقي على مستوى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ أنها ستخدم ما لا يقل عن 50 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز 200 مليار جنيه.

وأضاف «درويش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة cbc، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن مبادرة «حياة كريمة» تعد حدثا فريدا، وينظر إليها في مجلس النواب على أنه شيء من المستحيلات التي تتحقق على أرض الواقع، حيث إن القيادة السياسية والحكومة تتعهد بأن التطوير سيحدث في مدة لن تتجاوز الثلاث أو الخمس سنوات وهذا إعجاز حقيقي.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» مسمى حقيقي، وهي إحداث حياة كريمة للأهالي، تشمل حياة آدمية وتأمين وصحة ومدارس على أعلى مستوى وتغيير في الثقافة العامة لدى المواطنين، وتغيير شامل، وليست مشروعات محددة بعينها، وتطوير يشمل مناحي الحياة، وعندما تتم هذه المشروعات ستتوفر فرص العمل.