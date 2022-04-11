قاوم النسيان وتغلب على ضعف ذاكرتك في رمضان بـ10 أطعمة ومشروبات

وجه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير صادر عنه، عددا من النصائح المهمة لأولياء الأمور لمواجهة ضعف الذاكرة لدى الطلاب خلال شهر رمضان 2022 و بالتزامن مع امتحانات منتصف الشهر الدراسي وبالقرب من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

الأطعمه الهامة المقوية لذاكرة الأطفال

- الأسماك

تعتبر من الأطعمة المحتوية على الأحماض الدهنية والتي تساعد على تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى أحماض أوميجا-3 التي تقلل من احتمالات الإصابة بالاكتئاب واضطرابات المزاج، بالإضافة إلى محتوياته الغذائية الأخرى مثل البروتينات، والأحماض والدهون، والأحماض الأمينية، والفيتامينات مثل A,B6,B12,E,D والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، المنجنيز، الحديد، الفوسفور، السلينيوم.

أطعمه تقوي الذاكرة

- الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية.

- تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بجانب مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية خلايا المخ ودعم الذاكرة.

- المكسرات

غنية بأحماض الأوميجا-3 ومضادات الأكسدة، بالإضافة لبعض الفيتامينات والعناصر المعدنية.

- البيض

يحتوي على فيتامينات 812 .B6 والكولين، والتي تتميز بدور كبير في تعزيز التركيز.

- عسل النحل

يفضل أن يؤخذ منه ملعقة كبيرة صباحا، وأخرى قبل النوم.

- التمر

يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والفوسفور الذي يعمل على تغذية المخ وبشكل فعال.

- التفاح

يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر المعدنية المختلفة، التي تساعد على تنشيط الذاكرة بشكل جيد،

- الأفوكادو

يحتوي على فيتامين C، E وهما من الفيتامينات التي تساعد على تقوية L الذاكرة.

- الألبان

تحتوي على فيتامينات 0 ,8 بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى المعروفة من بروتينات ودهون وعناصر معدنية .

أطعمة مفيدة للجسم

- العصائر الطبيعية

تحتوي من الفيتامينات والعناصر المعدنية مثل مشروب اللبن بالموز، وعصير الجوافة، والتفاح، وغيرها.

- القهوة والشاي

وهي من المشروبات التي تحتوي ع 1/2 على الكافيين ولها القدرة على تنشيط الذاكرة