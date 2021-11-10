8 أطعمة تساعد الطلاب على تقوية الذاكرة وتحسين المزاج

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» ، 10 نصائح مهمة لطلاب مرحلة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي من أجل تحسين الذاكرة وتقوية عامل التركيز أثناء المذاكرة قبل الدخول في مرحلة الامتحانات «الميدترم».

وترصد«الوطن» نصائح وزارة الصحة للطلاب لتقوية الذاكرة

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تقريرًا معلوماتيًا عن أهم نصائح وزارة الصحة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية في الوقت الحالي ومساعدتهم على المذاكرة وتقوية الذاكرة.

أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة

- الكاموميل

من الأعشاب الطبيعية التي تقلل التوتر وتساعد على النوم وتناول فنجان مغلي من الكاموميل قبل النوم لتنعم بنوم هادئ يساعدك على التركيز.

- شرب القهوة أو الشاي

شرب فنجان من القهوة أو الشاي قبل الامتحان أو المذاكرة يساعد على الانتباه والتركيز بسبب مادة الكافيين الموجودة به، ولكن الإفراط في تناول المشروبات عالية الكافيين يسبب التوتر والأرق، يكفي فنجان أو اثنان من القهوة أو الشاي يوميا.

- شرب المياه

الجفاف وقلة المياه من مسببات التوتر وضعف التركيز لذا يجب أن يحرص الطالب على شرب كوب من الماء كل ساعة أثناء المذاكرة ليحميه من الجفاف الذي يؤثر على عمله.

- الأسماك

الأسماك من مصادر الأوميجا 3 التي تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية لذا تناول السمك مرتين أسبوعيا على الأقل.

- الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 75% كاكاو غنية بمضادات الأكسدة التي تحسن أداء الجهاز العصبي والمخ كما ترفع من مستوى السيروتونين الذي يقلل التوتر.

- العصائر السائلة

شرب عصائر البرتقال التي تحتوى على فيتامين سي الذي يعد من مضادات الأكسدة ويحسن الجهاز المناعي ويقلل من التوتر بشكل عام كما يحتوي على السكر الذي يعد غذاء ووقودا للمخ، ومن العصائر الأخرى الغنية بالفيتامين سي أيضا الفراولة والليمون والكيوي.

- تناول إفطار خفيف

تناول إفطار خفيف ومتوازن يقلل من الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة قبل الامتحانات ولا يجب أن يكون الإفطار كثيرا فيكفي تناول طبق واحد من البليلة أو سندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة.

- النشويات

تناول الأطعمة الغنية بالنشويات التي تحافظ على مستوى السكر بالدم وتحسن أداء المخ: «قمح البليلة، الخبز، البطاطا، البطاطس، الأرز، المكرونة».