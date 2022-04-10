مؤتمر مصر تستطيع.. التفاصيل الكاملة لإطلاق النسخة السادسة في 30 مايو

مؤتمر مصر تستطيع.. يعد واحدًا من أهم المؤتمرات التي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم، والاستفادة من خبراء وعلماء المصريين في الخارج، وتستعد وزارة الهجرة، خلال هذه الأيام، لإطلاق النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لإطلاق النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، وفقًا لبيان اليوم لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

مؤتمر مصر تستطيع.. التفاصيل الكاملة لإطلاق النسخة السادسة

- انطلاق النسخة السادسة من مؤتمرمصر تستطيع، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يومي 30 و31 مايو المقبل بمحافظة القاهرة.

- يشهد مؤتمر مصر تستطيع خلال النسخة السادسة، حضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية.

- مؤتمر مصر تستطيع 6، تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

- ينطلق مؤتمر مصر تستطيع، خلال نسخته السادسة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- سيتناول مؤتمر مصر تستطيع، عدة محاور سعيًا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة.

- تهدف النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، فتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

- كما تهدف أيضا تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

- سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

- يبلغ عدد جلسات مؤتمر مصر تستطيع 6 نحو 12 جلسة.

جلسات مؤتمر مصر تستطيع 6

- تتضمن الجلسة الافتتاحية، استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

- الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27 محور الجلسة الثانية.

- تناقش الجلسة الثالثة: مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص.

- تستعرض الجلسة الرابعة: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات.

- تناقش الجلسة الخامسة: صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال.

- تتناول الجلسة السادسة: صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

- تناقش الجلسة السابعة: الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية.