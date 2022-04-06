الهجرة تستقبل «إيريني استمالك» استشاري الهندسة البيئية بألمانيا: نموذج مشرف

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المهندسة إيريني استمالك، استشاري الهندسة البيئية في ألمانيا، وواحدة من أبرز علماء «مصر تستطيع بالصناعة»، لبحث نقل الخبرة ودعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعة في مصر.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بما قطعته مصر في دعم الاستثمارات والصناعة، وإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا في الخارج للإسهام بخبراتهم في توطين التصنيع ونقل الخبرات وتبادلها مع علمائنا وخبرائنا في الداخل.

تكنولوجيا المياه والصرف الصحي

وأكدت وزيرة الهجرة، الحرص على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وربطهم مع علمائنا وخبرائنا، وبينها تعاون المهندسة إيريني استمالك مع وزارة الإنتاج الحربي، لنقل خبراتها في تكنولوجيا المياه والصرف الصحي، مواكبة مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.

جلسة الصناعة الخضراء

وأضافت مكرم، أنّ المهندسة إيريني استمالك نموذج مشرف لسيدات مصر، اللائي نجحن بتفوق في شتى المجالات، مؤكدة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمنح سيداتنا فرصا ذهبية لإظهار قدراتهن وخدمة الوطن، حيث شاركت «استمالك» في الجلسات الحوارية لمصر تستطيع بالصناعة، في جلسة الصناعة الخضراء.

مصر تستطيع

ومن ناحيتها، أعربت المهندسة إيريني استمالك، عن فخرها بأن تكون جنديا في كتيبة مصر تستطيع، لتسهم في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدة حاجتنا لتوطين المعرفة، وأن تكون مصر مركزا صناعيا عالميا، لما تمتلكه من مميزات في الموقع والإمكانيات الصناعية، إضافة إلى المنطقة الحرة في قناة السويس، وإمكانية أن تكون مصر مركز تصديري للصناعات إلى أفريقيا وكثير من بلدان العالم، بالتعاون مع الخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وتابعت «استمالك»، أنّ السوق المصري جاذب للتصنيع والاستثمارات بما له من سمات واعدة، يبحث عنها الكثير من المستثمرين من سوق كبير واستقرار الأوضاع والتكلفة المعقولة الأيدي العاملة، وتوفر المواد الخام والطاقة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي وغيرها من العوامل المهمة.

وأضافت، أنّنا بحاجة لمناقشة إجراءات تشجع الشركات والمستثمرين الأجانب على تصنيع منتجاتهم في مصر، سواء لاستخدامها في المشروعات المصرية بدلا من استيرادها، أو تصديرها إلى جميع انحاء العالم.

الصناعات الخضراء

وأبدت «استمالك» استعدادها لتعظيم التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه والصرف الصحي والصناعات الخضراء، مؤكدة أن المستقبل يفتح أبوابه أمام صناعة مستلزمات الهندسة البيئية بجميع فروعها، وعلينا التخطيط للحصول على نصيب كبير من تلك الصناعات.

يذكر أنّ إيريني استمالك، استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وشاركت في واحدة من ورش منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، حول تكنولوجيا المياه، كما شاركت في العديد من المشروعات حول العالم، وبينها محطة الجبل الأصفر، وهي أكبر محطات الصرف الصحي في الشرق الأوسط.