الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن دخول و إقامة الأجانب في مصر

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1321 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب مصر والخروج منها وتعديلاته، بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته:

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي: