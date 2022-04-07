مدبولي يستعرض تقريرا عن «القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية»: مهتمون بحفظ التراث

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بشأن فعاليات اختيار «القاهرة» عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

حفظ التراث المصري

وأكد رئيس الوزراء أنّ الاختيار يعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصون وحفظ التراث المصري على الأصعدة كافة، وبذل المساعي التي من شأنها الترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر بين دول العالم أجمع.

القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

وخلال التقرير، أوضحت الوزيرة أنّ 20 فبراير 2020، شهد الإعلان الرسمي عن اختيار «القاهرة» عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين، إلا أنّ الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على دول العالم أجمع، حالت دون تنظيم الاحتفالية في موعدها المحدد، وتقرر تنظيمها خلال عام 2022، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو».

وأشارت الدكتور إيناس عبد الدايم، إلى أنّ احتفالية ستنطلق يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022، الموافق 9 رمضان، بسور القاهرة الشمالي، بتنظيم يليق باختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي، والتي تعدُ أحد أقدم وأعرق العواصم العربية الشاهدة على عمق التاريخ، بفضل ما تمتلكه من زخم تراثي هائل، من خلال آثارها المادية والفكرية، ومتاحفها المتنوعة التي تضم بين جدرانها العديد من المعالم القديمة والحديثة، فضلا عما تحويه من تنوع ثقافات وفنون تعبر عن جميع الحضارات عبر التاريخ.

تعاون مع منظمة «إيسيسكو»

وأضافت وزيرة الثقافة، أنّ برنامج الاحتفالية يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المعبرة عن الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة، بالتعاون مع منظمة «إيسيسكو»، وبمشاركة جميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، ويبلغ عددها ما يقارب 50 فعالية، إضافة إلى ما أبدته العديد من الدول العربية من رغبة في المشاركة ضمن الفعاليات المقامة، مثل: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، وذلك بما يحقق التعاون الدولي ونشـر الثقافات المختلفة بين البلدان العربية.