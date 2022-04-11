المطرب «أبو»: المهرجانات ظاهرة رائعة.. «مش ذوقي بس مكسرة الدنيا»

رد المطرب «أبو»، على الانتقادات التي طالته بعد نجاح أغنية «3 دقات»، إذ وصفه البعض بالغرور بعد نجاح الأغنية، وقال ساخرًا: «والله شيرين رضا كلمتني وباركت لي على الأغنية، وقالت لي الأغنية مكسرة الدنيا، قفلت معاها التليفون من هنا ودخلت أنظف الحمام في بيتي، عمري ما شعرت بالغرور».

وأوضح في الوقت ذاته، أن سفره ومقابلة رؤساء وملوك كان أمرا مبهرا له وجعل لديه حالة خاصة، رغم أن كل من يعرفه يدرك جيدًا أنه يتميز بالبساطة ولا يحب الشهرة المصطنعة.

لا أستمع لأغاني المهرجانات وليست من ذوقي

وأضاف «أبو»، خلال حواره في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على إذاعة نجوم أف إم، أن أغاني المهرجانات تُعد ظاهرة رائعة للغاية، ورغم أنه لا يستطيع سماعها وليست من ذوقه، لكنه يكن كل الاحترام الكامل للقائمين عليها، إذ أن المهرجانات تُعد مزيكا رائعة خرجت من الشارع المصري وسافرت الخليج العربي «الأغاني المهرجانات بتاعتنا مكسرة كل الدنيا، القائمين على المهرجانات بيشتغلوا بجد ومش عاملين حساب لأي حاجة، الكاتب مع الملحن في غرفتهم ويطلعوا 18 ألف أغنية ويطبعوا وينزلوا، وبدأت من أوكا وأورتيجا وتطورت».

التريند أسوأ ما طرأ في تاريخ المزيكا

وأشار المطرب، إلى أن أسوأ شيء في تاريخ المزيكا هي التريند، موضحًا أنه رغم أن أغنيته 3 دقات ظلت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عام أو أكثر، إلا أنه لم يتباهى مطلقًا بهذا الأمر، «اللي يسعى في السوشيال ميديا للشهرة سيخير نفسه في سبيلها، وهو سباق مالوش أي لازمة وتمشي فيما تريده بخطوات ثابنة والوقت سيكون معك، وهذه هي خبرتي وما تعلمته طوال السنوات الماضية».