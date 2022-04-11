البنك الأهلي بيوزع فلوس: 1800 جنيه لكل عميل بشرط واحد.. تعرف عليه

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية تحت شعار «اشترك، فعل، اكسب» والتي تستهدف عملاء محفظة الأهلي فون كاش الجدد المشتركين بالخدمة، وذلك عن الاستخدامات اعتبارا من بداية أبريل 2022 والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2022، حيث تهدف الحملة إلى تشجيع العملاء على استخدام المحافظ الالكترونية.

التعامل بالمحافظ الالكترونية في المدفوعات

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن تلك الحملة تستهدف الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك الخاصة بتنشيط المدفوعات عبر المحافظ الالكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي بين الافراد، خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي تقتضي مراعاة معايير الصحة العامة واستنادا إلى الطفرة في الخدمات الرقمية التي حققها البنك الأهلي المصري، وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء للتعامل بالمحافظ الالكترونية في المدفوعات مستفيدا بذلك من البنية التكنولوجية القوية التي يمتلكها البنك والتي يسعى لتطويرها باستثمارات متنامية، مؤكدا علي حرص البنك الأهلي المصري علي مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي الذي يعد أحد أهم أولويات الدولة .

إجراء معاملاتهم المالية عبر الخدمات الرقمية وبأعلى معدلات الأمان

وأضاف «سوس»، أن البنك الأهلي المصري يضع نصب أعينه التيسير على عملائه في إجراء معاملاتهم المالية عبر الخدمات الرقمية وبأعلى معدلات الأمان بما يجذب المزيد من العملاء الجدد للقطاع المصرفي وهو ما يدفع البنك بشكل مستمر نحو طرح وتقديم العديد من الخدمات المتميزة والمنتجات المبتكرة والقنوات البديلة.

جائزة مالية تشجيعية بقيمة 50 جنيه

ومن جانبها أضافت «انجي حراز»، مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، إن الحملة الترويجية تستهدف كافة شرائح العملاء الجدد من أصحاب المحافظ الالكترونية «الأهلي فون كاش»، موضحة أنه عند قيام العميل بتفعيل واستخدام المحفظة وإجرائه أول معاملة مالية سيتم إضافة جائزة مالية تشجيعية بقيمة 50 جنيها على رصيد المحفظة، حيث سيتم إضافة المبلغ على المحفظة أسبوعيا وذلك اعتبار من تاريخ بدء الحملة وحتى نهاية ديسمبر 2022، وأكدت «حراز»، أن جميع المعاملات المالية متضمنة في نطاق شروط الحملة ماعدا استقبال الأموال.