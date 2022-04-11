التخطيط: الحكومة حريصة على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلي الجامعات الحكومية والطلاب المشاركين في «مبادرة شباب من أجل التنمية»، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري الأول للمبادرة الذي عقدته الوزارة، للتعرف على استفادة المشاركين والطلاب من المبادرة وبحث سبل تعزيز فرص الاستفادة من الأبحاث المقدمة من الطلاب سواء في مسابقة المشروع التنموي أو أوراق السياسات.

تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص الحكومة المصرية على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار حوكمة توطين أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من مقترحات وأفكار الشباب في المجالات محل تركيز المبادرة وهي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، وإصلاح إدارة الرعاية الصحية، مرحبة بدعوتها لعقد زيارات للجامعات الحكومية المشاركة في المبادرة، وذلك بالمحافظات المختلفة.

شباب من أجل التنمية

وأشارت السعيد إلى أنّ «شباب من أجل التنمية» مبادرة شبابية أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «المجلس الأعلى للجامعات»، وتهدف المبادرة إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهي: التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.

المشاركون في الاجتماع

وجاء الاجتماع التحضيري الأول للمبادرة بحضور المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور محمد علاء، منسق المبادرة، مسؤول وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتورة داليا خليل، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومنسق المبادرة، وسكرتير أول شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد علاء، أنّ مشاركة المُنسقين والحضور في عرض الموضوعات المختلفة، ومنها التميز الحكومي للمؤسسات الحكومية والجامعات والإصلاح الاقتصادي والهيكلي والموضوعات المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر وتنمية ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتشجيع الشباب على القيام بمشروعات تنموية ناجحة، ساهمت في بلورة العديد من الأفكار الإبداعية للطلاب الباحثين في المبادرة، ما يعزز فرص تعظيم الاستفادة المتبادلة.

جائزة التميز الحكومي

وخلال الاجتماع التحضيري، استعرض المهندس خالد مصطفى، دور جائزة مصر للتميز الحكومي في دعم التميز والتطوير المؤسسي للجامعات المصرية، موضحا أنّها تهدف إلى خلق جيل من الشباب المسؤولين القادر على تحقيق التميز والإبداع في مختلف المجالات؛ إذ إنّ الهدف الرئيسي لجائزة التميز الحكومي السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية؛ الأمر الذي يسهم في تنمية القدرات الإبداعية والفكرية والثقافية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ندى مسعود، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنّ المرحلة الثانية من الإصلاحات تستهدف القطاع الحقيقي للمرة الأولى من خلال تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة على مستوى خمس منظومات رئيسية تشمل المنظومة الديموغرافية وتنمية الأسرة والمجتمع، منظومة التمويل، منظومة اللوجستيات، منظومة الأداء الحكومي، ومنظومة التشريعات.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

ويُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرا على الاقتصاد العالمي والمصري، جراء تداعيات أزمة كوفيد-19 العالمية والتي تمكن الاقتصاد المصري من الاستفادة من الوضع ما بعد تلك الأزمة.

وقدّمت الدكتورة هبة زكي، عرضا عن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعرض لقصص النجاح التي خرجت منها، موضحة أنّ الحاضنة تقدّم العديد من الخدمات لدعم الشباب والمرأة؛ منها برنامج الاحتضان، الذي يهدف إلى دعم الشباب في الاستمرارية بالأسواق، إلى جانب برنامج التوعية وبرنامج الاستشارات، حيث توفير الدعم الفني للمشروعات الناشئة.

محاور رؤية مصر 2030

من جانبه، استعرض شريف داود، محاور رؤية مصر 2030 والمشروعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، حيث أكد أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم إصدار 27 تقرير يتضمن مقارنة وتقييم أداء كل من محافظات الجمهورية بمستهدفات التنمية المستدامة الوطنية والدولية.

شارك في الاجتماع منسقي الجامعات الخمسة المشاركين في المبادرة، وعدد من المشرفين الأكاديميين والأساتذة، منهم: عن جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة زكي، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعن جامعة بني سويف الدكتور ممتاز حجاب، عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، وعن جامعة بورسعيد الدكتورة راوية رزق، أستاذ الهندسة الكهربية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح السعيد، مدرس الأدب الانجليزي، كلية الآداب، وعن جامعة عين شمس الدكتورة هيام وهبة، أستاذ التمويل والاستثمار، وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كما حضر عدد من الطلاب والباحثين المشاركين في مسابقة المشروع التنموي وأوراق السياسات، وتفاعل العديد منهم في المناقشات وإبداء المقترحات؛ ما أثرى الاجتماع.