وزيرة التخطيط تلتقي الأمين العام لـ«أونكتاد» لتعزيز سبل التعاون

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لبحث سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود الدولة المصرية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة اليوم وغدا الثلاثاء، تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل» بالإمارات العربية المتحدة، وبالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

صندوق مصر السيادي

استعرضت «السعيد»، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات وجهود الصندوق السيادي، موضحة أنه في مجال تعزيز الاستثمارات تم إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ما يمثل الذراع الاستثماري للحكومة.

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وأضافت أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، إذ كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مستدامة من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

إنشاء 4 صناديق سيادية فرعية

ذكرت وزيرة التخطيط، أن الصندوق السيادي أنشئ 4 صناديق فرعية في مجالات: الخدمات الصحية المتنوعة، البنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة والاستثمار العقاري، فضلا عن توسع الصندوق في عقد شراكات دولية ومحلية، إذ شارك في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية، لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد خاصة الوحدات المتحركة.

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وأشارت إلى جهود صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجال تغير المناخ، من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدډ من الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك مشروعات تحلية المياه، مؤكدة أنه تم إقامة العديد من التحالفات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية والدولية.

تمكين المرأة والاستثمار في المشروعات الخضراء

حول تمكين المرأة، لفتت «السعيد» إلى إطلاق مبادرة «She Trades»، واستهداف 50 سيدة سنويا في منافسة لتقييم منتجاتهن وجودتها وإمكانية تصديرها، مع تقديم الدعم لهن في تصدير منتجاتهن بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التجارة والصادرات لعدد من النساء كل عام.

وأضافت أن مصر تستهدف الاستثمار في مجموعة من المشروعات الخضراء قليلة الانبعاثات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة استثمرت بشكل ضخم في بناء البنية التحتية وتمهيد المجال أمام القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص للتوسع في أنشطته ومشاركته في الاقتصاد في المجالات كافة.

من جانبها، أكدت «جرينسبان» على رغبة «الأونكتاد» في تعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية كافة، ودعم الجهود المصرية لتحقيق أهدافها التنموية، مشددة على وجود مساحات كبيرة للتعاون مع مصر في المشروعات الخضراء وبناء القدرات ودعم القطاع الخاص.