صحيفة بريطانية تلمح لـ«انتكاسة» في مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

كذّبت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، التقارير التي أكدت وجود انفراجة في تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، مؤكدة أنّها «كانت سابقة لأوانها»، في ظل وجود فجوة كبيرة في المحادثات بين الطرفين، قد تلغي فكرة التوصل لاتفاق يقضي باستمرار الفرعون المصري لمواسم أخرى، والعودة إلى نقطة الصفر في المحادثات من جديد، وذلك لتمسك جناح الفراعنة بمطالبه المادية، والأمر ذاته بالنسبة لإدارة الفريق التي ترفض كسر القواعد المالية للريدز.

وأكدت الصحيفة أنّ إدارة ليفربول ترى أنّ جميع العروض التي وصلت إلى محمد صلاح رغم قوتها، إلا أنّها لا تتناسب مع الفرعون المصري بشكل كبير.

وأكملت: «هذا الأمر منح إدارة الريدز الثقة في قدرتها على إقناع هداف الدوري الإنجليزي بالبقاء لأطول فترة ممكنة، وذلك رغم تمسك تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بوضع صلاح على رأس خطته التي سيقود بها البلوجرانا بداية من الموسم المقبل».

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.