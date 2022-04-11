مجلس الدولة يلزم «علوم بورسعيد» بسداد 84 ألف جنيه للضرائب

شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعا تتلخص أحداثة في النزاع القائم بين جامعة بورسعيد «كلية العلوم» ومصلحة الضرائب المصرية «مأمورية ضرائب بورسعيد أول– شعبة كسب العمل»، بخصوص مطالبة الجامعة بأداء فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، ومقدارها مبلغ 153117,91 جنيهًا، الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية العلوم بالجامعة، وذلك عن الفترة من 1/1/2014 حتى 31/12/2018.

وقضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإلزام كلية العلوم بجامعة بورسعيد بأداء مبلغ مقداره 84 ألف و118 جنيه، قيمة المتبقي من فروق الضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية عن السنوات من 2014 حتى 2018، إلى مصلحة الضرائب المصرية «مأمورية ضرائب بورسعيد أول– شعبة كسب العمل».

تشكيل لجنة لتحديد الوعاء الضريبي للمرتبات

وأوضحت الجمعية، انها أمرت بتشكيل لجنة بتاريخ 24/2/2021م، تكون مهمتها تحديد الوعاء الضريبي للمرتبات وما في حكمها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية عن الفترة محل النزاع.

وأضافت، أن اللجنة انتهت إلى استحقاق فروق ضريبية نهائية على المرتبات وما في حكمها الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية العلوم بالجامعة عن السنوات من 2014 حتى 2016 بمبلغ مقداره 27 ألف و154 جنيه، واستحقاق فروق ضريبية نهائية عليها عن سنتي 2017 و2018 بمبلغ مقداره 125 ألف و964 جنيه، بإجمالي مبلغ مقداره 153 ألف و118 جنيه، وأن المبالغ المسددة من قِبَل الكلية لحساب تلك الفروق هي 69 ألف جنيه.

الكلية مدينة للضرائب بالمبلغ محل النزاع

واستكملت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأن كلية العلوم بجامعة بورسعيد تكون مدينة لمصلحة الضرائب المصرية بمبلغ مقداره 84 ألف و118 جنيه، ومن ثم تكون مطالبة المصلحة «مأمورية ضرائب بورسعيد أول– شعبة كسب العمل» الكلية بأداء المبلغ قائمًا على صحيح سنده قانونًا، ومن ثم تلتزم بسداد هذا المبلغ إلى المصلحة، الأمر الذى يتعين معه إلزام الكلية بسداده.