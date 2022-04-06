تسليم شهادات برنامج التحول الرقمي لموظفي مجلس الدولة في البحيرة

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بتسليم شهادات برنامج التحول الرقمي المنفذ لموظفي مجلس الدولة بدمنهور.

رفع جودة الخدمات الحكومية

وأشار محافظ البحيرة إلى وضع خطة لتنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بنطاق المحافظة، وذلك لتهيئتهم للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.

وأشار إلى قيام الوزارة بتوفير البرامج والإمكانيات التدريبية من المدربين والمادة التدريبية والشهادات المعتمدة بالمجان، بالتنسيق مع المحافظة، لرفع كفاءة موظفي الديوان العام والوحدات المحلية للتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة التشغيل المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي.

رؤية مصر 2030

من جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أهمية التحول الرقمى في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر الرقمية للوصول إلى جهاز اداري كفء وفعال.

وأضافت أن التحول الرقمي وسيلة وليس غاية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز أداء المؤسسات، لافتة إلى أهمية التعامل الواعي والآمن مع التكنولوجيا لمواجهة التهديدات التي أفرزتها.

واستقبل محافظ البحيرة، ظهر اليوم، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، فى إطار زيارتها اليوم لمتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي، وجهود التهيئة لأعمال التحول الرقمي للمحافظة والتأكد من استيعابها وضمان استدامتها.

وتأتي الزيارة استكمالا لجهود وزارة الاتصالات ومحافظة البحيرة في بناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات بالمحافظة، بما يساهم في خلق نموذج عمل جديد، يحقق رضا المواطن وكفاءة الإنفاق الحكومي.