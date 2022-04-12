تطبيق «اتكلم عربي» يتيح مسابقات وألعاب للمصريين بالخارج «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو قصير، لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، يتضمن شرحًا توضيحيًا للمسابقات والألعاب التى يوفرها تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، لأبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج، لتشجيعهم على تعلم اللغة العربية، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على الهوية والثقافة العربية للمصريين بالخارج.

وتعد مبادرة «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، بالوطن واللغة الأم.

وتضمن المنشور الذي نشرته الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عشان نعلم أولادنا عربي بطريقة ممتعة ومحفزة عملنالهم رحلة مليانة مسابقات وألعابوده من خلال استخدامنا للـ Gamification في تطبيق اتكلم عربي واللي هيبقى فيه أسئلة وإجابات وتحديات ومستويات من خلالها أولادنا هيجمعوا نقاط ويكسبوا مكافآت ويستمتعوا بوقتهممش بس كده كمان استخدمنا الـ Artificial Intelligence اللي هيخلي التطبيق يتابع تطور مستوى الأولاد ويتعرف على نقاط ضعفهم فيساعدهم على تحسينها من خلال أنشطة مختلفة وتدريباتيلا # اتكلم_عربي_وعيشها_مصري».

رابط الفيديو

مبادرة «اتكلم عربي»

جدير بالذكر، أن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز انتماء أبناء مصر في الخارج، وتعريف كل مصري برموز بلده الوطنية.

طرق الاشتراك في تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني

يمكن لأبناء الجيليلن الثاني والثالث للمصريين بالخارج، الاشتراك في تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، للهواتف الأندرويد من خلال تحميله من «جوجل بلاي ستور»، عبر هذا الرابط.

كما يمكن لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، الاشتراك في تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، للهواتف للـIOS يتم تحميله من «آب ستور»، من خلال زيارة هذا الرابط.