لأبناء المصريين بالخارج.. خطوات الاشتراك في تطبيق «اتكلم عربي» (فيديو)

مقطع فيديو، مدته لا تتجاوز الـ3 دقائق، نشرته الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن شرح توضيحي لكيفية التسجيل والاشتراك في التطبيق الإلكتروني للمبادرة لأبناء المصريين بالخارج، الذين ليس لديهم علم باللغة العربية، إذ يشرح مقطع الفيديو خطوات التسجيل باللغة الإنجليزية، وذلك لتعلم اللغة العربية، والاستفادة من المزايا والخدمات التي تتيحها المبادرة عبر التطبيق الإلكتروني لها.

وتهدف مبادرة «اتكلم عربي» التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز انتماء أبناء مصر في الخارج، وتعريف كل مصري برموز بلده الوطنية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات.

رابط فيديو توضيحي لخطوات الاشتراك في تطبيق «اتكلم عربي»

طرق الاشتراك في تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني

للهواتف الأندرويد يمكن تحميله من «جوجل بلاي ستور»:

https://bit.ly/2Sq9ycv

للـIOS يتم تحميله من «آب ستور»:

https://apple.co/3uuK37r

كما يمكن إرسال أي استفسارات أو مقترحات على البريد الإلكتروني info@nahdetmisr.com

وجدير بالذكر، أن تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، يضم خريطة مصر، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يسهل على الأطفال النجاح بها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.

كما يعد تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، أما بالنسبة للفئات العمرية، التى تستهدفها المبادرة من أبناء المصريين بالخارج، فهي من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.