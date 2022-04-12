«ثقافة الشيوخ» تناقش تطوير المواني لجذب البواخر السياحية

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، بالاهتمام بجذب سياحة البواخر ووضعها على خريطة وزارة السياحة، لاستعادة المكانة المصرية لجذب البواخر السياحية وإعداد الموانئ لاستقبالها بتطوير الأرصفة والمراسي.

وقررت اللجنة، تنظيم زيارة إلى ميناء شرم الشيخ ومخاطبة وزارة السياحة بشأن خطتها لجذب البواخر السياحية، وذلك خلال مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد البنا بشأن تطوير أرصفة وموانئ استقبال السفن والبواخر السياحية خلال اجتماعها اليوم.

وقال النائب محمد البنا، خلال عرض اقتراحه، إن هناك منافسة شديدة بين الموانئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر؛ لجذب البواخر السياحية التي تحمل على متنها السياح الأثرياء، وهم أغنى أنواع السياح في العالم، ونسب إنفاقهم كبيرة.

جذب البواخر السياحية

وأشار البنا إلى أن المواني هي الواجهة لجذب البواخر السياحية خاصة ميناء الإسكندرية؛ بما كان له من تاريخ في استقبال عدد كبير من البواخر السياحية في الثمانينيات والتسعينيات.

وطالب النائب محمد البنا بتطوير الموانئ التى تطل على البحر الأحمر والمتوسط لجذب البواخر السياحية، مشيرا إلى أن هذا النوع من السياحة تراجع وأصبح هناك ندرة في تردد البواخر السياحية، ولم يسعَ المسئولون إلى معرفة الأسباب؛ الأمر الذي يجعلنا نلفت النظر بأن هناك دول منافسة تطور موانيها وتجعل منها منتجا سياحيا جديدا لاستقبال سياح البواخر بإقامة المطاعم والمحلات الترفيهية والمولات التجارية، وتجعل من الميناء منطقة ترفيهية سياحية، وبها كل المقومات التي تجذب سياح البواخر إليها.

وشدد «البنا» على تطوير أرصفة وموانئ استقبال السفن والبواخر السياحية، واستغلال المساحات على أرصفة الموانئ، وعائمات البواخر السياحية لتقديم خدمات ومولات.

مشاكل ميناء شرم الشيخ

واستعرض أوضاع الموانئ المصرية؛ ومنها الإسكندرية وسفاجا والعين السخنة، مؤكدا أن ميناء شرم الشيخ عبارة غرفة صغيرة، ويحتوي على مشاكل بالأرصفة وأعطال بالبوابات.

وأشاد بالتطور في ميناء العين السخنة، مطالبا بالاهتمام بالموانئ والأرصفة؛ لجذب البواخر السياحية، ووجود خطة واضحة بالتعاون بين وزارتي السياحة والنقل.

واستعرض اللواء أشرف عبد المنعم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر، التطوير الذي تقوم به الهيئة لميناء سفاجا من خلال إنشاء ممرات وسلالم كهربائية وأتوبيسات لكبار السن، وإنشاء صالة سياحية بها كافيهات ومطاعم وصالة استقبال وبازارات وخدمات سياحية.

وأشار إلى أن عدد البواخر في سفاحا 13 مركبا سياحيا شهريا، وهو عدد قليل جدا.

تطوير محطة ركاب ميناء الإسكندرية

وعرض المهندس رامي عادل، ممثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، سبل تطوير محطة الركاب السياحية بالميناء، مؤكدا أنها مجهزة بكل التجهيزات، وتم تأجيرها وإنشاء مولات ومطاعم وصالات عرض وجزء مخصص لرجال الأعمال بها.

وأوضح أنه مع التطوير يتم عمل جراج متعدد للمحطة البحرية، وإنشاء سلالم كهرباء، وخدمات سياحية خارج المنطقة الجمركية.

وقالت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة، إن السياحة البحرية وسياحة البواخر نشيطة في كل أنحاء العالم، ومن أكثر المقاصد السياحية أهمية، ولكن مصر لا تحصل على نصيب منها؛ ولذلك لا بد من دراسة أسباب تراجع هذا النوع من السياحة، والعمل على تنشيطه من خلال استراتيجية وخطة واضحة.

وأكدت سعيد، ضرورة وجود خدمات سياحية على أرصفة الموانئ للبواخر السياحية، فضلا عن الكافيهات والمطاعم والمولات والبازارت، وخدمات أخرى من شأنها جذب البواخر الكبرى.

وطالبت وزارة السياحة بعمل دراسة حول السياحة البحرية، وسوق السياحة.

محمود مسلم يطالب بوضع خطة واضحة لجذب البواخر السياحية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، أنه لا يوجد حوار بين وزارتي النقل والسياحة بهذا الشأن، مؤكدا أهمية جذب البواخر السياحية، مطالبا بوضع خطة واضحة.

وأشار إلى عدم حضور مساعد وزير السياحة للاجتماع، حيث كانت هناك العديد من التساؤلات للجنة بشأن خطة الوزارة وأعداد سياح البواخر وغيرها.