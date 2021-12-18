وزيرة الثقافة تهنئ الدكتورة نهلة إمام لفوزها بعضوية لجنة باليونسكو

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة نهلة أمام ممثلة وزارة الثقافة المصرية بعد فوزها بعضوية لجنة تقييم الملفات في انتخابات اليونسكو بأغلبية 21 صوت من 24 صوت، وحصل مرشح الجزائر على صوتين ومرشح تونس على صوت واحد.

عبد الدايم: انتصار وطني جديد يعكس جهود الدولة

قالت وزيرة الثقافة، إن اختيار الدكتورة نهلة أمام انتصار وطني جديد يعكس جهود الدولة في الخارج لتأكيد الريادة المصرية، وثمنت جهد وزارة الخارجية من خلال وفدها لدى اليونسكو، والمستشار وائل عبد الوهاب، مؤكدة الحرص على استمرار التعاون مع منظمة اليونسكو سعيًا للحفاظ على ملامح التراث الثقافي الإنساني بمختلف صوره.

في سياق آخر نجحت مصر مؤخرًا و بالتنسيق مع دول عربية؛ السعودية، ولبنان، والأردن وتونس، في تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتي الثقافة ووزارة الخارجية ووفد مصر لدى اليونسكو وهو الملف السادس الذي تم تسجيله بعد «السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخلة والنسيج اليدوي بالصعيد» وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الأعضاء.

تسجيل الخط العربي على قوائم الصوان العاجل للتراث الثقافي

وقالت عبد الدايم، إن تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو جاء بعد تقديم ملف شاركت مصر في إعداده مع 16دولة.

وأضافت أنه يعد إنجازًا جديدًا في مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية واحد الوسائل الفاعلة في التعريف بها مما يساهم في الحوار بين الثقافات العالمية ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخها.

ووجهت الشكر للجنة صياغة الملف، وهم الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي وممثل مصر به، والدكتور هاني هياجنه «الأردن»، الدكتورة آني طعمة «لبنان»، الدكتور عماد بن صولة «تونس» والفنان محمد بغدادي المستشار العلمي للملف.