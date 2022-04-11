خبير إعلامي عن تحويل الإعلان من التسويق إلى مادة غنائية: الجمهور يحكم

سباق الشاشة الصغيرة في رمضان لا يقتصر فقط على المسلسلات والبرامج، بل سوق الإعلانات دائما يدخل أيضا في منافسة شرسة بتقديم ما هو جديد من أفكار ورؤية توصل مضمون المنتج وفوائده.

وتحولت الحملات الإعلانية إلى أغانٍ ومواد تليفزيونية ينتظرها الجمهور كل عام، ليؤثر ذلك على حساب المنتج أو السلع التي يجرى الترويج لها فأصبح الاهتمام أكثر بكلمات الأغنية والألحان دون الاعتبار إلى المنتج، وذلك بسبب كثرة النجوم المشاركين فيه وأجورهم المرتفعة عنها.

التسويق الإعلامي لأغاني الإعلانات

وأوضح الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، لـ«الوطن»، أن الإعلان القائم على الأغنية أصبح ظاهرة المواسم الرمضانية، بغض النظر عن مدته التي وصلت إلى دقيقة ونصف خلال أول يومين في رمضان، هذا النوع من الإعلانات تعودنا أن يبدأ الأيام الأولى من رمضان وبعد أيام قليلة يجرى إجراء مونتاج له، لتصل مدته إلى الثلث، بهدف تخفيض التكلفة.

وأكد «عبدالعزيز» أن فكرة التواجد للشركات الداعية في شهر رمضان أصبح هدفهم حتى إذا لم يكونوا على استعداد كبير من التحضير للإعلان، مضيفاً أنه ظهر في كثير من الإعلانات هذا العام، خاصة المقتبسين أغاني الإعلانات من أغانٍ قديمة معيدين صياغتها مرة أخرى.

دور الجماهير الفعال

وأشار الخبير الإعلامي إلى أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور بشكل عام على فرض رأيه عن الإعلانات ظهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فأصبحت شركات الإعلانات تراعي النقد السلبي، كما حدث في إعلان «السر»، بعد ما تعرض لغضب كبير من قبل الجماهير بسبب تناقض بين تكاليف الإعلان وما يروج له، وحقيقة الخدمات التي يقدمها البريد.

وأضاف أن بسبب هذا الضغط اضطرت شركة البريد المصري لطرح جزء ثانٍ من إعلانها ظهر به عمرو دياب وهو في منزله يتغنى بأغنيته الجديدة السر، ثم يأتي له البريد المصري بهدايا مختلفة من جمهوره الذي لطالما عشقه في مصر والوطن العرب.

ويرى «عبدالعزيز»، أن الإعلانات الأجنبية تعتمد على الإبهار والتشويق وبدون أي ألفاظ خارجة أو إيماءات ولكننا هنا نعتمد على الطرق السهلة والتي تضر بأخلاق المجتمع وتحمل معاني الابتذال والإسفاف.