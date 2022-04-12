«الوطن» شاهدة على دستور «نص الليل» الإخواني: يلغي الحقوق ويكبل الحريات

تناولت الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 3، بطولة النجوم أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وغيرهم من النجوم، محطة جديدة من محطات جماعة الإخوان الإرهابية، وهي الاستفتاء على دستور 2012.

مسودة الدستور في ديسمبر 2012

واستعرضت الحلقة 10 من مسلسل الإختيار 3، حرب جماعة الإخوان الإرهابية من أجل خروج نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور في ديسمبر 2012، بنتيجة «نعم»، وهي المسودة التي أصدرتها جماعة الإخوان دون توافق مع القوى السياسية، وكذلك عدم الالتفات لما هو في مصلحة الشعب المصري.

ترهيب الإخوان للمواطنين قبل استفتاء الدستور

وواجهت «الوطن»، إرهاب الإخوان وأفعال ترهيب المواطنين قبيل الاستفتاء على الدستور حتى تخرج النتيجة بـ«نعم»، واستغلال الجماعة لكل قدراتها من أجل خروج النتيجة كما يرغبوا، حتى أنهم وصلوا إلى استغلال منابر المساجد والشعار الديني حتى يتم اقناع المواطن المصري، وذلك من خلال معركة شرسة خاضتها الجريدة أمام الجماعة الإرهابية.

وخصصت الوطن، صفحات في أعدادها لتوضيح الألغام الموجودة في مشروع دستور الإخوان؛ حتى يعي المواطن جميع الأمور قبل التصويت، ويعرف لماذا يصوت باختيار لـ«لا».

وجاء الغلاف الأشهر لعدد جريدة الوطن، الذي هاجم مشروع دستور الإخوان، بعنوان، «لا للديكتاتورية.. دستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات».

حملة ألغام الدستور

وأطلقت الصحيفة، حملة ألغام الدستور، التي حاولت من خلالها تعريف مواد الدستور الإخواني للمواطنين، تحت شعار «تابع يوميًا قبل أن تحدد موقفك».

وأصرت جماعة الإخوان حينها على إجراء استفتاء على مسودة الدستور التي كانت غير توافقية، وهي التي أثارت الغضب والتساؤلات بشأن أجندة الجماعة وكيف تفكر؟