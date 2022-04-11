ترتيب مسلسلات رمضان 2022.. الاختيار في المركز الأول

بعد مرور 10 أيام على الشهر الكريم، يبحث الجمهور عن ترتيب مسلسلات رمضان 2022، وقد تصدر مسلسل «الاختيار 3» للمخرج بيتر ميمي المركز الأول على منصة watch it.

وجاء في المرتبة الثانية مسلسل «الكبير أوي 6»، ففي الموسم السادس وبعد مرور عدة أعوام، يتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

ترتيب مسلسلات رمضان 2022

في المرتبة الثالثة جاء مسلسل «مكتوب عليا»، ويدور في إطار تشويقي كوميدي من بطولة أكرم حسني، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، ومسلسل «سوتس» جاء في المرتبة الرابعة من بطولة آسر ياسين، أحمد داوود، بينما جاء في المرتبة الخامسة مسلسل «العائدون» وهو من بطولة أمير كرارة.

مسلسل «المشوار» في المرتبة السادسة

وفي المرتبة السادسة جاء مسلسل «المشوار»، وهو من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وفي المرتبة السابعة جاء مسلسل «راجعين يا هوى» بطولة خالد النبوي، وفي المرتبة الثامنة جاء مسلسل فاتن أمل حربي، والذي يناقش قضية الطلاق بين نيللي كريم وشريف سلامة.

وفي المرتبة التاسعة جاء مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني من بطولة هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وفي المرتبة الأخيرة جاء مسلسل «جزيرة غمام» وهو من بطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين .