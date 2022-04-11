أسامة الأزهري: كل أعمال الخير في رمضان تصل بصاحبها لـ «راحة البال»

في حلقة جديدة من برنامج «لحظة صفا»، الذي يقدمه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على راديو 9090، ذكر أن هناك معاني وقيما عالية ارتبط بها شهر رمضان الكريم، إذ يُعد شهر الطمأنينة، وكل أعمال الخير الذي يقوم بها الإنسان في هذا الشهر الكريم تؤدي بالإنسان إلى راحة البال، كما أن رمضان هو الشهر الذي يرتقي فيه الإنسان إلى معنى كبير من الراحة النفسية، وتزول فيه معاني الصراع، والحسد، والحقد، وتقل معاني الشرور والآثام.

شهر رمضان الكريم يتجمل باطن الإنسان بالكثير من معانى البر

وأضاف «الأزهري»، أن ذكر الله عز وجل يحدث في القلب طمأنينة، ويجب أن يكون من ضمن مستهدفات الإنسان لما بعد رمضان أن يظل متعلقا بكل أنواع البر والطاعات، موضحًا أنه في شهر رمضان الكريم يتجمل باطن الإنسان بالكثير من معانى البر، والرحمة، كما يستنير بأنوار القرآن فيصل بذلك إلى طمأنينة القلب، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ۗ ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

الإنسان عندما يكون شديد الشغف بشيء ما يصل إليه

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن الإنسان عندما يكون شديد الشغف بشيء ما يصل إليه في النهاية، وبذلك الطمأنينة مكانها في القلب، مصدقا لقول الله تعالى في القرآن الكريم « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».