أسامة الأزهري: لازم نعرف إزاي نختلف ونتجادل بما لا يوغر الصدور

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الشيخ حسونه النواوي، شيخ الأزهر الشريف في أوائل القرن الماضي، قام بموقف عكس قدرته الفذه في إدارة الخلافات الفكرية، ناصحًا الجميع: «لازم نعرف إزاي يا جماعة نختلف ونتجادل ونتفق بما لا يوغر الصدور وبما يبقي مجال للحلم والسعة، وما يوجد قاسم مشترك يجتمع عليه الناس».

الأزهري: الفكر لا يواجه إلا بالفكر

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وهو الأمر الذي يبين دور ووظيفة العالم بالشريعة بين الناس، بما يزيح دواعي الغضب والنرفزة والانفعال والكراهية والجدل المفضي للخناق.

ميزة عجيبة للشيخ حسونة النواوي

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أنه في أوائل القرن الماضي كان الشيخ حسونه النواوي هو شيخ الأزهر، وتولي حينها المشيخة لمرتين غير متتاليتين، حيث أنه، وفي المرة الأولي في توليه، سبقه الشيخ شمس الدين الامبابي، شيخًا للأزهر، ثم أعقبه ابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن قطب، ولم يكمل فترته في المشيخة ليتوفي بعد توليه بشهر واحد.

من غرائب الشيخ حسونه النواوي، وهي ميزة عجيبة، أن يتولى مسؤولية مشيخة الأزهر ومفتي الديار معًا في نفس الوقت، بحسب «الأزهري» الذي أضاف قائلا: «اجتمع له المنصبين في وقت واحد، ولم يسبقه في هذا إلا الشيخ محمد المهدي العباسي».