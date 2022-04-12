ملائكة القراءة.. الشيخ الطبلاوي: حكايتي بدأت برؤية وأبي كان حلمه أكمل المشوار

لم يكن لى هدف آخر غير أن أكون قارئًا للقرآن الكريم، فهي مهنتي منذ أن كنت صغيرا، ولم أتخيل نفسى أعمل في غيرها، ولم أفكر أو أطمح في أي عمل آخر.. هكذا قال الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ابن منطقة ميت عقبة بالجيزة، الذي ولد عام 1934.

السيرة الذاتية للشيخ محمد محمود الطبلاوي

سار منذ الصغر على درب ملائكة القراءة، إذ تمكن من حفظ القرآن الكريم في عمر 9 سنوات، في كُتاب قريته، بعد قصة رواها الطبلاوي في أكثر من مناسبة، وهو تمسك والدته بدخوله الكُتاب لحفظ القرآن، والقصة تعود إلى رؤيتها لجده في المنام، يخبرها أنها ستضع ولدًا، وسيكون حافظًا لكتاب الله.

أسرة محمد محمود الطبلاوي

وكانت أسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، لها دور كبير في حياته وفيما وصل إليه في قراءة القرآن وشهرته الواسعة، فبعد رؤية والدته التي كنت سببا في دخوله الكتاب، جاء دور والده الذي كان حريصا على تعليمه فكان يضربه من اجل القراءة والتعلم.

وكان والد محمد الطبلاوي، هو الشيخ محمود الطبلاوي، مقرئا شهيرا، وكانت أمنيته أن يستكمل نجله «محمود»، مشوار قراءة القرآن الكريم.

قراءة القرآن الكريم

بدأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، تلاوة القرآن الكريم في عمر الثانية عشرة، وبدأت آذان الناس ترتبط بالشيخ الطبلاوي، ثم ذاع صيته وهو في عمر 16 عاما، حتى أصبح القارئ المفضل لدى كثير من العائلات الكبرى، ومنافسًا لمشاهير القراء.

وبدأت دعوته لإحياء مآتم في القرى والمجاورات، وكذلك مناسبات كبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين.

محطات الشيخ الطبلاوي

العديد من المحطات مر بها الشيخ محمد محمود الطبلاوى، حيث سافر إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

كمان كان الطبلاوي، محكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم.

وحصل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

وفاة الشيخ الطبلاوي

قبل وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوى، بعام اعتكف وظل يقرأ القرآن ويختمه، حتى وافته المنية، بعد أن أوصى أبنائه بتقوى الله، وحسن الخاتمة.

ورحل الطبلاوي عن عالمنا في 5 مايو عام 2020.