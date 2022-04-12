سماعات الأذن اللاسلكية.. دراسة توضح أسباب اقتنائها «رفاهية وسهولة استخدام»

مع رفع القيود المفروضة تدريجيًا وعودة الحياة كما كانت عليه في السباق، لم يعد هناك شك في مزايا سماعات الأذن خلال تنقلنا بين العمل والمدرسة والمنزل، وانطلاقاً من الحاجة إلى تجارب سمعية تحمل طابعنا الشخصي وتحد من التشتيت الخارجي لصوت واضح وعالي الجودة.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة سوني فإن هناك أربعة أسبابٍ تجعل سماعات الأذن أحد الملحقات الضرورية لنمط الحياة الجديدة.

الحاجة إلى خلق بيئة عمل خالية من الإزعاج

وبفضل التقنيات الأساسية مثل إلغاء الضجيج النشط، يمكن للمرء أن يعمل بكفاءة من أي مكانٍ يتواجد فيه دون تشتيت الانتباه مع ميزة حجب الضجيج،سواءً كانت تجرى مكالمة مع صديقك أو المكتب أو الجار، ما عليك سوى استخدام سماعة الهاتف والتركيز في المكالمة.

وإضافةً إلى ذلك، سترافقك الراحة القصوى طوال أيام العمل الطويلة، وتوفر سماعات الأذن مثل WF-1000XM4 راحةً قصوى مع الأداء المميز.

وعمر بطاريةٍ مذهل يمتد 8 ساعات مع تنشيط ميزة إلغاء الضجيج النشط (ANC)، ويمكنك أن تستمر من موعد قهوتك الصباحية وحتى موعد اجتماعاتك في الرابعة مساءً دون متاعب.

الحاجة إلى ملحقاتٍ بسعرٍ مناسب خلال الدراسة

لا يقتصر الأمر فقط على العاملين في المكاتب فيما يتعلق بالمعاناة للتأقلم مع بيئات العمل الجديدة من المنزل، فقد كان على الطلاب أيضاً الحفاظ على تركيزهم خلال مرحلة التأقلم مع بيئة التعلم الجديدة.

وبفضل تصميمها الصغير، تتلاءم الحواف الدائرية لسماعة WF-C500 على أكمل وجه مع شكل الأذن للاستماع بالراحة خلال الدراسة، ولا تحكم على هذه السماعات من سعرها فهي تحتوي على الكثير من المزايا المتطورة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالصوت.

الحاجة إلى التنقل بأسلوب أفضل

مع عودة الحياة لما كانت عليه من قبل، فإن التنقل هو جزء هام من حياتنا اليومية، وسواء كنا في الطريق لحضور التمارين الأسبوعية أو إلى المكتب، فإن مزايا مثل سهولة الحمل وتقليل الضجيج والجودة هي حتماً أساسية.

سماعات LinkBuds توفر كل تلك المزايا وتربط بين حياتك اليومية والترفيه الذي تحبه أينما ذهبت، ويمكنك ارتداؤها على مدار الساعة بكل راحة وفي الوقت نفسه سماع الأصوات المحيطة بك، لتبقى على اتصالٍ مع الأشخاص والأماكن دون أن تضطر إلى وقف الموسيقى التي تستمع إليها.