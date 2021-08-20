«أوسكار» تنعى الممثل اليابانى سونى تشيبا: أسطورة الفنون القتالية

نعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار»، الممثل الياباني ونجم فنون الدفاع عن النفس سوني تشيبا، الذي رحل عن عالمنا، أمس، عن عمر يناهز 82 عامًا، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في مستشفى قرب طوكيو.

وقالت الأكاديمية، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، اليوم الجمعة، «في 50 عامًا على الشاشة، نمى سوني تشيبا من ممثل إلى مصمم رقصات مقاتل إلى أسطورة، حاصل على الحزام الأسود في ستة فنون قتالية، مزج بين الصلابة والعمق في أفلام مثل «The Street Fighter» و «Kill Bill Vol.1» و «The Fast and the Furious: Tokyo Drift».. سنشتاق إليه».

كان تشيبا نجمًا في اليابان وكان معروفًا لدى الجماهير الغربية لدوره الذي لا يُنسى كصانع سيوف في فيلم «Kill Bill» للمخرج كوينتين تارانتينو، وامتدت مسيرته على مدار 5 عقود حيث شارك في ثلاثية أفلام «Street Fighter» في السبعينات، بالإضافة إلى فيلم «The Fast and the Furious: Tokyo Drift»، عام 2006.

ووصف وكيل أعماله، تيموثي بيل، رحيله بـ«الأنباء المأساوية»، متابعا:« كان رجل متواضع ومهتم وودود وصديقًا رائعًا وعميلًا رائعًا»، وذلك وفقا لما نشره موقع «BBC» الإخباري.

وأشاد لويس تان، ممثل فيلم «Mortal Kombat» بالفنان الراحل في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «كان أسطورة أكشن حقيقية.. أفلامك أبدية وطاقتك مصدر إلهام».

من هو سوني تشيبا

درس «تشيبا» فنون الدفاع عن النفس طوال الستينيات، وتفوق في الكاراتيه، وسار على خطى بروس لي في الحصول بعد ذلك على أدوار في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية اليابانية، وصنع لنفسه اسمًا خارج بلاده في «Street Fighter».

أصيب تشيبا بفيروس كورونا في أواخر يوليو الماضي، ومع تدهور حالته الصحية تم نقله إلى المستشفى يوم 8 أغسطس، وتم وضغه على جهاز التنفس الصناعي طوال تلك الفترة، حتى رحل عن عالمنا مساء أمس.