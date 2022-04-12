دسوا أدوات تجسس في كؤوس.. الشاباك يحقق في هدايا صينية لوزراء إسرائيل

قال موقع «آي 24» الإسرائيلي إنَّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك» يعمل حاليًا على فحص هدايا تمّ تقديمها من السفارة الصينية إلى وزيرة إسرائيلية، إذ بين فحص أنه تم زرع أجهزة تجسس في تلك الهدايا التي تمثلت في كؤوس؟

وبحسب الموقع الإسرائيلي، أظهر مسح روتيني لكأس يحافظ على الحرارة تم تقديمه كهدية إلى وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش هكوهين، أنه يحتوي على مكون مشبوه، ليتم نقله بعد ذلك إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي من أجل فحصه.

فحص كؤوس لدى مختلف الوزارات الإسرائيلية

ووفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن جهاز «شاباك» تواصل مع عدد من الوزارات الحكومية الأخرى لفحص الكؤوس التي تم إرسالها للوزراء الإسرائيليين، مشيرة إلى أنَّ عددا منهم أفادوا بأنهم لم يستلموا الكؤوس التي وُعدوا بها.

تشديد إجراءات التفتيش على الهدايا

وأوضحت الصحيفة أنَه تمّ التشديد على حراس الأمن بالمكاتب الحكومية الإسرائيلية لتعزيز وتشديد إجراءات التفتيش على الهدايا التي تتلقاها الوزارات والمسؤولون من السفارات الأجنبية أو ممثلو الحكومات والجهات الأجنبية.

يُذكر أنَّ إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي من فجرت القضية في وقت مُبكر من صباح اليوم الثلاثاء، موجهة طلبًا للوزارات الحكومية بتشديد الرقابة على الهدايا القادمة من الصين، وسط تخوفات من زرع كاميرات أو أجهزة تنصت.