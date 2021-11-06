استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

استشهد طفل فلسطيني، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية «دير الحطب» الواقعة شرق «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الطفل محمد دعدس «13عامًا»، من مخيم عسكر الجديد بـ نابلس، وصل إلى مستشفى رفيديا، مصابا برصاصة في بطنه، وكان قلبه متوقفا.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن محاولة الطواقم الطبية إنعاش الطفل، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

واندلعت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة البيرة، ومداهمة محال تجارية للاستيلاء على تسجيلات الكاميرات، بزعم تعرض مستوطنة «بساجوت» المقامة على أراضي جبل الطويل لإطلاق نار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في عينه، و55 بحالات اختناق، فيما اعتقل متضامنان، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، كما أصيب 6 فلسطنيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في أعقاب قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرض موقع عسكري قرب رام الله لـ إطلاق نار

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تلقيه تقارير مساء أمس الجمعة، عن تعرض موقع تابع له قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لإطلاق نار، وقال إنه من خلال التحقيق الأولي يتضح خروج مسلح من سيارة على طريق مجاور وإطلاق عدة عيارات نارية نحو الموقع العسكري.

وأشارت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه لم تقع إصابات، وأن الجيش يمشط المنطقة بحثا عن منفذ العملية.

من جانبها، قالت حركة «حماس»، مساء أمس الجمعة، إن الحركة قادرة على تكرار صفقة «وفاء الأحرار».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفرج في 11 أكتوبر 2011 برعاية مصرية عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عملية سمتها حركة حماس (وفاء الأحرار).