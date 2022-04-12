لإيقاف السيارة.. تفاصيل مقتل عامل وإصابة زميله بطلق ناري في أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودها لإلقاء القبض على خفير متهم بقتل شخص وإصابة آخر في دائرة قسم ثالث أكتوبر.

تلقى المقدم أحمد فرحات، رئيس قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد بمصرع عامل يدعى أحمد ياسر، وإصابة زميله وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

الطلقات النارية كانت لإيقاف السيارة

وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، تبين أن الشاب وزميله كانا داخل سيارة نقل بصحبة عمال آخرين، وحال قيادة السائق للسيارة من مشروع البادية محل عمل العمال دون علم الخفير هرول الأخير ليكشف هوية قائد السيارة والركاب فأطلق أعيرة نارية لإيقاف السيارة إلا أنها استقرت في جسد أحدهم ليلفظ أنفاسه الأخيرة وأصابت زميله ولاذ المتهم بالفرار.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه وتلقى العلاج اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه كما استعجلت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم.

فحص كاميرات المراقبة حدد هوية المتهم

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم وهو خفير المشروع وجار تحديد مكانه وضبطه.