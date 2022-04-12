حكاية جريمة.. قتل الطفلة «ملك» لسرقة قرطها «طلع فالصو»

قبل عشر سنوات شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، جريمة قتل مأساوية، راحت ضحيتها طفلة تدعى «ملك» بدافع سرقة قرطها الذهبي، وجرى ضبط القاتل، وتبين أنه جار المجني عليها، وكانت المفاجأة أن قرطها لم يكن ذهبا، بل كان ذهب صيني.

بداية الواقعة

في 15 سبتمبر من عام 2012، وتحديدا في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، شهدت منطقة حدائق القبة، اختفاء الطفلة ملك محمد علي 6 سنوات، من أمام منزل جدتها بالمنطقة، وفجأة أصبحت المنطقة خلية نحل، الكل يبحث عن سر اختفاء الطفلة ملك.

وبعد مرور 4 ساعات من البحث، جرى العثور على جثتها في عقار مهجور، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى في محاولة لانقاذها، اعتقادا منهم بأنها لا تزال على قيد الحياة، لكن للأسف أكدوا الأطباء بأنها فارقت الحياة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

حلق فالصور

كشفت التحقيقات، أنه جاء بأقوال والده المجني عليها باختفاء قرطها الذهبي، وفجرت الأم مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت بأن الحلق الذي كانت ترتديه ابنتها ملك «فالصو».

السرقة وراء قتل الطفلة «ملك»

ورجحت التحقيقات آنذاك، أن الدافع من قتل المجني عليها هو السرقة، وعلى الفور قام فريق بحث من مباحث مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة حدائق القبة، بفحص جميع المتواجدين في المنطقة.

وتبين أن يوم الواقعة، وجود شاب مقيم منذ عده أيام مع جدته وإختفاءه في وقت معاصر للواقعة، وكشفت التحريات، أن المتهم مقيم في مدينة السلام، وأنه عاطل ومدمن للمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأضاف بأنه بعد تنفيذ جريمته بقتل الطفلة ملك، قام بسرقة قرطها الذهبي.

وعلى الفور، ذهب إلى مدينة السلام، وبعرض الحلق على محل لبيع المصوغات الذهبية، اكتشف أنه فالصو، واحتفظ به في منزل أسرته، وتم إحالته للجنايات، التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا، وأيدت محكمة النقض الإعدام.