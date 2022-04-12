الدفاع المدني في نيويورك: 13 مصابا في إطلاق النار بمحطة قطار بروكلين

أعلنت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل ونقلًا عن هيئة الدفاع المدني في نيويورك، سقوط 13 مصابًا حتى الآن جراء إطلاق نار بمحطة قطارات بوركلين في نيويورك، وسط أنباء عن وجود شخص مقنع وراء الحادث.

خبراء المفرقعات يفحصون طردا مشبوها

فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية توجه خبراء المفرقعات لفحص طرد مشبوه في محطة قطارات بروكلين، في الوقت الذي أعلنت فيه سكاي نيوز العثور على عبوات متفجرة بمحطة بروكلين للقطارات في نيويورك، بينما أكدت الشرطة الأمريكية أنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة، وطلبت من المواطنين الاتصال والإبلاغ بأي معلومات تفيد التوصل للمتهم بإطلاق النار، كما طالبت الجميع بعدم التواجد في محيط إطلاق النار ببروكلين.