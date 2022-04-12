الوزراء: استخدام الغاز الطبيعي في 90% من محطات توليد الكهرباء.. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فيديو جديدًا؛ يتضمن أبرز جهود مصر للحد من تداعيات الآثار السلبية للمناخ؛ إذ أن مصر من أُولى الدول التي اعتمدت استراتيجيات للحد من الآثار المناخية السلبية، وتستعد حاليًّا لاستضافة قمة المناخ العالمية COP 27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد إعلانها خلال قمة COP26 عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

توليد 42% من الكهرباء من الطاقة الجديدة في 2030

وأشار الفيديو إلى أنه يجري حاليا استخدام الغاز الطبيعي في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء، ومستهدف توليد 42% من الكهرباء عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن مصر عملت منذ 2016 على توصيل الغاز الطبيعي لنحو 13 مليون وحدة سكنية وتحويل أكثر من 420 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

مصر تملك أكبر قدرات كهربائية من الشمس والرياح

وأكد الفيديو، أن مصر خصصت نحو 8000 كم2 من الأراضي غير المستغلة لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، وأصبحت تملك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في المنطقة.

وأوضح أن البنك الدولي توقع تعرض 130 مليون شخص عالميا للفقر بحلول 2030، وهجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول 2050، ووفقًا للأمم المتحدة درجة حرارة الأرض تزيد 1.5 درجة مئوية حتى منتصف القرن الحالي، و4.4 درجات حتى نهايته.