التعاون الدولي: 11 مليار دولار بمحفظة الاستثمار العالمية للحد من تغير المناخ

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، يهدف إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنّ حجم محفظة التعاون الدولي بلغ 11 مليار دولار مع المؤسسات الدولية، لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17

جائ ذلك خلال كلمتها في مؤتمر وزارة البيئة لإعلان نجاح مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية التابع لوزارة البيئة، في التخلص من 2000 طن مبيدات عضوية وزيوت محولات الكهرباء عاليه الخطورة بشكل آمن بيئيا، بحضور الدكتورة باسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي، ومسؤولي وزارتي الكهرباء والزراعة.

وأوضحت الوزيرة أنّ تلك المخصصات تتفق مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، موضحة أنّ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، مقدم كمنحة من مرفق البيئة العالمي، ودعم من الوزرات المعنية، بهدف تعزيز القدرات الفنية للعاملين بوزارات الكهرباء والزراعة لتحسين إدارة الملوثات العضوية.

التخلص من 2000 طن مبيدات عضوية وزيوت

من جانبه أوضح أحمد عبدالحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية التابع لوزارة البيئة، أنّ المشروع استطاع منذ بداية عمله من التخلص من 2000 طن مبيدات عضوية وزيوت محولات الكهرباء عالية الخطورة بشكل آمن بيئيًا.

وأشار مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، إلى حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع المواني والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة، ورفع كفاءة المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة بالأجهزة اللازمة، وبناء القدرات المحلية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات، سواء لوزارة الزراعة والشركات المحلية وتحت إشراف وزارة البيئة، فضلا عن تدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية على أعمال سحب وتحليل العينات من المحولات الكهربائية.