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بريد الوطن.. فقيدُ القرآن

كتب:

الوطن
08:40 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
القرآن الكريم

القرآن الكريم

رحلتَ وكيف يرحلُ تالِ ذكرٍ

تعطّر بالشذى والآى فوهُ!

ودامَ مفسّراً ما دام فينا

ويشهدُ بالتُقى مَن صاحبوهُ

طوى بالعمرِ أجيالاً ولكن

ترى فيه الشبيبةَ لا تتوهُ

يواسى فى الشدائد كلَّ شاكٍ

ويشهد الابتلاءُ له.. أبوهُ

الحاوى

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