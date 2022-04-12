بريد الوطن.. فقيدُ القرآن

رحلتَ وكيف يرحلُ تالِ ذكرٍ

تعطّر بالشذى والآى فوهُ!

ودامَ مفسّراً ما دام فينا

ويشهدُ بالتُقى مَن صاحبوهُ

طوى بالعمرِ أجيالاً ولكن

ترى فيه الشبيبةَ لا تتوهُ

يواسى فى الشدائد كلَّ شاكٍ

ويشهد الابتلاءُ له.. أبوهُ

الحاوى

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