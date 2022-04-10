بريد الوطن .. وجِّه بمنحى إجازة مرافقة الزوجة يا رئيس جامعة الأزهر

اعمل أستاذاً بقسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بجامعة الأزهر، تقدمت بطلب للقسم لمد إجازة خاصة لمرافقة الزوجة للعام العاشر على التوالى، وقدمت جميع الأوراق المطلوبة مصدَّقاً عليها من القنصلية المصرية بيهوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمت الموافقة عليها من مجلس القسم فى شهر أبريل 2021. بعد ذلك تم عرضها على مجلس الكلية المنعقد فى شهر مايو 2021 لكن للأسف الشديد قام عميد الكلية بتأجيل الموضوع، وتم عقد مجلسى يونيو ويوليو بدون عرض أوراق إجازتى، لذلك أناشد، رئيس جامعة الأزهر، التدخل لمنحى إجازة مرافقة الزوجة للمّ شمل أسرتى، مع وقف أى إجراءات من شأنها فصلى عن العمل.

أ. د. جمال صلاح عباس - أستاذ بجامعة الأزهر - القاهرة

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