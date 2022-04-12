الإخواني أسامة ياسين.. قيادي التعذيب وكلمة السر في الخلية 95 إخوان

خلال عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الاختيار 3 بعنوان «الخلية الأمنية»، ظهر أسامة ياسين وزير الشباب الإخواني في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقائد الفرقة 95 إخوان التي حاولت خداع الأجهزة الأمنية بإنشاء مجموعات تحمل أسماء مختلفة، ولا يعلم أحد منها أفراد المجموعات الأخرى، فضلا عن أنها العقل المدبر لكل العمليات الإرهابية التي حدثت.

وتقدم «الوطن»، بعض المعلومات عن أسامة ياسين قائد الفرقة 95 إخوان، والقضايا المتورط فيها مع جماعة الإخوان الإرهابية.

القبض على أسامة ياسين في 2013

خلال 26 أغسطس من عام 2013، تم القبض على أسامة ياسين، وزير الشباب السابق والقيادي في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وجاء ذلك لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف وقتل المتظاهرين، والدعوة إلى أعمال تخريبية.

وكان أسامة ياسين وزير الشباب السابق في عهد المعزول محمد مرسي، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية قتل متظاهري مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو، فضلا عن كونه مسؤولا من قِبل مكتب إرشاد الإخوان عن عملية تأمين مقر مكتب الإرشاد، وساهم في توفير السلاح لإبعاد المتظاهرين عن المقر، كما أنه المسؤول عن معسكر تدريب شباب الإخوان على استخدام الأسلحة النارية.

الحكم بسجن أسامة ياسين

في 11 أكتوبر من عام 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أسامة ياسين بالسجن المشدد 15 سنة فى قضية تعذيب محامي بميدان التحرير إبان ثورة يناير، وذلك بعدما تقدم المحامي ببلاغ في عام 2011 يفيد بأنه تعرض للتعذيب في ميدان التحرير أثناء مشاركته في المظاهرات حتى فقد وعيه وتم حمله لداخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، وتم احتجازه لمدة 3 أيام عذبه فيها أسامة ياسين وعدد من الأشخاص وتعرض للصعق بالكهرباء.