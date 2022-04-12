أسامة ياسين وزير الشباب في حكومة الإخوان يكشف سر الفرقة 95: تخصص أعمال عنف

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 على شاشة «أون»، تصريحات أسامة ياسين، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، وزير الشباب في حكومة الإخوان، حول الفرقة 95، إذ ذكر أن تلك الفرقة مجموعة من الشباب، حمت ميدان التحرير من البلطجية، وقال: «البلطجية كانوا على أسطح عمارات، الفرقة دي من الشباب قاموا بإنزالهم وصعدوا هم فوق من أجل حماية ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011».

أسامة ياسين يزعم حماية الفرقة 95 ميدان التحرير

وأضاف «ياسين»، خلال تصريحات تليفزيونية استعرضها مسلسل الاختيار 3، أن الفرقة 95 تعلموا الدرس جيدًا وانتشروا بشكل جيد على أسطح العمارات، «بحيث إنهم كانوا كاشفين كوبري أكتوبر، كاشفين ما فوق الكوبري وما تحته، وأي تحرك بيتم من خلال كوبري أكتوبر هما كاشفينه، لذلك هما بيحموا الميدان».

وضمن أحداث المسلسل أشاد خيرت الشاطر بوزير الشباب ووصفه بأنه شخصية قوية جدًا وسيطر على مفاصل الوزارة.

خيرت الشاطر يشيد بأداء أسامة ياسين

وفي مشهد آخر، تحدث أحمد عبد العاطي، مستشار محمد مرسي، مع مرشد الإخوان محمد بديع، عن أن أسامة ياسين قام بتعيين عدد كبير من جماعة الإخوان في مناصب قيادية في الوزارة، وقام بتوسيع نشاط الوزارة وبرامجها و«الأهم هو الوصول لعدد أكبر من الشباب في الجامعات والمدارس، ده غير أنه قطع شوط كبير جدًا في السيطرة على مراكز الشباب ، وبقى فيه عدد كبير جدا من شبابنا دلوقتي قادر يتولى المناصب القيادية فيها بعد ما مهد لده بتخفيض سن الإدارات»

استغلال الاخوان مراكز الشباب لتدريب عناصرها على القتال

واستكمل عبد العاطي، حديثه مع محمد بديع: «يعني فضيلتك عندنا 5000 مركز في كل أنحاء الجمهورية، دلوقتي المراكز دي بقت بيئة مناسبة جدا لاجتذاب أكبر عدد من الشباب الصغير اللي لسه بيدور على نفسه وعلى دينه ، وبعد ما كان قسم الطلاب مقتصر فقط على الجامعات دلوقتي بقى عندنا مراكز الشباب، مراكز الشباب في الفترة الجاية لها مكانة مهمة جدا ولازم يسند اليها أدوار غير الأدوار التي كانت تلعبها باستمرار لازم تكون مكان لتجمع شباب الجماعة، وتكون مكان مناسب لتدريب الشباب المتميزين على الأعمال القتالية».