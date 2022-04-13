«حكاوي القهاوي» يستضيف رسام بحي السيدة زينب

استضافت الإعلامية رشا الجمال، رأفت الكردي، أحد الرسامين المشهورين في حي السيدة زينب، الذي قال إنه يرسم وجوه النجوم ومختلف الفنانين على فترات زمنية مختلفة، لافتا إلى أنه يرسم صور الأشخاص داخل زجاجات صغيرة، يمكن أن تكون عطرا.

حبه للعمل اليدوي

قال رأفت الكردي، خلال استضافته في برنامج «حكاوي القهاوي»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية رشا الجمال، أنه يكتب على الرسومات بالبرونز، مبينا أن والده كان ترزي عربي، وتعلم منه حب العمل اليدوي.

تغير محل والده

أكد الحاج رأفت الكردي، أنه غير محل والده من ترزي ليصبح رساما، مبينا أن الذي علمه طالب فنون تطبيقية يسمى سراج، متابعا: «حصل حاجة غريبة زمان، إن الفصل بتاعي المدرسة طلبت مني أرسم فصل بعد السنين ده، وروحت فعلا رسمت الفصل حتة حتة، وشوفت الحاجات اللي حستها وأنا خدت علقة في الفصل عشان رسمت شكل المدرس وهو نايم بس الناظر بعد كده خلاني ارسم واعلق رسوماتي في الفصل».

صور للنجوم عديدة في محله

أوضح الحاج رأفت الكردي، أن لديه صور لأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب ومحمد صلاح، وصور كثيرة للمشاهير لأن لديهم رحلة كفاح كبيرة لتحقيق النجاح على مدار سنوات كثرة، لافتا إلى أن الرسم بالفحم يعد أسهل أنواع الرسم، لأنه سهل أيضا المسح ويمكن تشكيل الصورة بسهولة، موضحا أنه يصمم ألوان أحيانا من الطبيعة.