«مصطفى كورة» أشهر صانع كرات في عابدين: حسين الشحات كان زبوني

استضافت الإعلامية رشا الجمال، عم مصطفى، الذي يصلح الكرات الجلد، وكان يصنعها من قبل، لكن بسبب رخص استيرادها من الصين أوقف التصنيع، مبينا أن الأشخاص حاليا يركزون على شكل الكرة، وليس الخامة المصنعة منها.

أسعار كرة القدم

وقال «عم مصطفى كورة»، خلال استضافته في برنامج «حكاوي القهاوي»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية رشا الجمال، أن الكرة يصل سعرها أحيانا إلى 600 و3000 جنيه، وتكون صناعة مصرية، ومنها كرات المباريات، موضحا أن محله خلف قصر عابدين، ومشهور بـ«مصطفى كورة»، مبينا أن هناك زبائين لديه من لاعبين كرة القدم.

منع أولاده من الاستمرار في المهنة

أوضح «عم مصطفى كورة»، أن حال البلد أفضل زمان بسبب قلة الأشخاص وسير الحياة بهدوء، لافتا إلى أنه يحب الهدوء ولا يضايق نفسه، مؤكدا أن والده كان يصنع الكرة وتعلم منه حيث كان يذهب بعد المدرسة للوقوف في المحل وأخذ المسيرة منه، لافتا إلى أنه في تسعينات القرن الماضي أصبحت الصناعة أصعب بعد دخول السوق الصين، ورفص أن يدخل أولاده الصناعة لأنها لم تعد مربحة وحرص على تعليمهم لمستقبل أفضل لهم.

نجوم عاش معهم

تابع «عم مصطفى كورة»: «أنا أهلاوي واللي يجيني يطلب كورة الأول بخلصها مش شرط يبقى أهلاوي يعني، وسعر الكرة واقف على اللي هعملها فيها وممكن الكور تتخرم وأنا بصلحها وأنا بيجي عيال بكون حنين معاهم ومغليش عليهم وساعات مرضاش أخد منهم فلوس، بقول ده مصروفه مش هينفع أخد، حسين الشحات كان بيجيلي هو والده، وكان عمر الموجي نجم الزمالك السابق، ومصطفى الشاذلي، وكنت بقعد معاهم، لكن اللاعيبة حاليا بتجيب الملايين ومش فاضية تقعد مع حد هو ده حال الدنيا».