رمضان لبنان دون خبز.. والمواطنون في طوابير للبحث عن الرغيف «فيديو»

تعرض لبنان لأزمة خبز كبيرة، منذ بدء شهر رمضان المبارك، خاصة بعد أن أعلنت البلاد إفلاسها، واستمرار شح الطحين داخل المخابز، ما أدى إلى بيع الخبز داخل صالات الأفران، وعدم توزيعه على المحال التجارية، كما شهدت بعض المدن، ازدحاما شديدا على المخابز، فى حين أغلقت أخرى لعدم توافر الطحين، إذ طالب المواطنين الحكومة بحل يحفظ كرامتهم ولقمة عيشهم.

احتجاجات المواطنين فى بيروت بسبب نقص الطحين فى المخابز

وخرج موزعو الخبز فى وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد في بيروت، اليوم، احتجاجا على قلة الطحين فى المحال التجارية، وعدم تحرك المسؤولين لحل الأزمة فى لبنان، داعيين الجميع الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الأزمة، وبحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية، أكد نقيب أصحاب المخابز في لبنان، علي إبراهيم، أن وضع الأفران و المخابز اللبنانية فى وضع سيئ، حيث أن المطاحن تعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 30% فقط من القدرة الأصلية للأنتاج، معربا عن أن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة تتوقف على فتح اعتماد بالدعم لكل المطاحن، وإلا سيطل المواطن اللبناني رهين للحصول على خبزه اليومي.

أزمة خبز حادة في لبنان https://t.co/vVEVPSAMVv — تيم الحاج Taim Alhajj (@taim_alhajj) April 12, 2022

زيادة الطوابير على الأفران فى لبنان بسبب شح الطحين ونقص الخبر

وكان قد حذر اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، الأسبوع الماضي، من أزمة نقص خبر تتعرض لها البلاد، وذلك يأتي بعد توقف معظم المطاحن عن العمل، بعد عدم قدرة مصرف لبنان تسديد ثمن القمح المدعوم المستورد من الخارج، مضيفا أن ذلك الأمر الذى لم تشهده البلاد منذ سنوات عدة أدى إلى توقف عدد كبير من الأفران عن إنتاج الخبز، مما تسبب فى زيادة أعداد الطوابير على الأفران الأخرى، التي تعمل بكمية قليلة من الطحين التى لا تكفي لأكثر من يوم واحد.

وعانت لبنان منذ أكثر من عامين، من أزمة اقتصادية كبيرة غير مسبوقة، تسببت فى انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، بالإضافة الى شح الوقود والأدوية، وتراجع حاد في القدرة الشرائية.