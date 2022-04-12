مصرع شخص وإصابة 7 آخرين جراء انفجار في صيدا جنوب لبنان «صور»

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين جراء انفجار في «بلدة بنعفول» في صيدا جنوب لبنان، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الانفجار لتدمير مبنى البلدية، فيما وقال «الصليب الأحمر» اللبناني، لصحيفة «النهار» المحلية، إن الفرق متواجدة في المكان للبحث عن المصابين.

الانفجار وقع قرب مكتب تابع لـ«حركة أمل» في صيدا

وكانت القناة الإخبارية، قالت في وقت سابق، إن الانفجار طال مبنى قرب مركز البلدية، مشيرة إلى أضرارا كبيرة بمبنى اجتماعي وأدى لانهياره، فيما قال مصدر أمني لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الانفجار وقع قرب مكتب تابع لـ«حركة أمل» في صيدا جنوب لبنان.

بدورها، قالت صحيفة «النهار» اللبنانية ،إن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية- حركة «أمل» المحاذي لمبنى البلدية، فيما لم تُعرف أسبابه بعد. وأدى الانفجار، إلى تضرر المركز ومبنى البلدية الملاصق لها.

«كشافة الرسالة الإسلامية» في الجنوب تطلب من اللبنانيين التبرع بالدم

بدورها، طلبت «كشافة الرسالة الإسلامية» في الجنوب من اللبنانيين التبرع بالدم من كل الفئات في مستشفى الراعي في صيدا.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة دوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهر مقطع فيديو آخر الدمار الذي خلفه الانفجار.

وفي سياق آخر، عد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عودة السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، عنواناً لمزيد من التعاضد مع شعب لبنان، مؤكداً على هامش مأدبة إفطار أقامها السفير بخاري، أمس الاثنين، أن العلاقة بين بلاده والممكلة العربية السعودية، ستكون مبنية على الثوابت والأسس، وألا يكون منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».