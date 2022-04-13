يبحث الكثيرون عن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022، فالكل يحرص على ترديد أفضل الأدعية في شهر رمضان لما له من فضائل كثيرة، وبالرغم من أنه لا توجد صيغة محددة تسمى دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022، لكن يمكن الدعاء بأن يقول الشخص: «اللهم إنا نظن بك غفرانا وعفوا وتوفيقا ونصرا وتيسيرا وسعادة ورزقا وشفاء وحسن خاتمة وعتقا من النار، فهب لنا مزيدا من فضلك يا واسع الفضل والعطاء».

ويمكن القول في دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022: «اللهم فرّج عني ما ضاق به صدري وعجز معه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي اللهم أرزقني السعادة والستر والتوفيق والجنة ولا تأخذني من الدنيا إلا وأنت راض عني».

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

ويمكن ترديد في دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022: «اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا، ياذا الجلال والإكرام. اللهم يا ودود، أسألك لذة السجود، وجنة الخلود، ودعاءً غير مردود، وفرج ورحمة منك يا معبود ، وأبعد عني وعن المسلمين البلاء إلى يوم الخلود. اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب .. اللهم أجزل العطيّة واغفر الخطيّة وأحيّنا الحياة الرضيّة».

أفضل الأدعية في رمضان

ومن أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها في شهر رمضان: «اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لايعجزه شيء. يارب بك تطيب الخواطر، ومن عندك تتحقق الأمنيات، اللهم يا رازق السائلين ويا غيّاث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعائنا من غير رد.اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيباً في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه».