«كل يوم قصة».. 3 ضروريات في دعاء المسلم لوالديه يوميا

استعرض برنامج «كل يوم قصة مع شريف» المذاع على تليفزيون الوطن من تقديم الداعية الإسلامي شريف شحاتة، أهمية الدعاء للوالدين الأحياء أو الأموات.

الدعاء للأموات

وأشار شحاتة إلى أهمية الدعاء «يا رب ارزقني حضن أبي وأمي على باب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم»، وكذلك الدعاء لهما أحياء أو أموات، لافتا إلى أن الأموات إذا جاءتهم الفرصة للخروج من القبر لطلبوا من الناس الدعاء لهم بالمغفرة.

وأضاف «شحاتة» أن الحديث الشريف يوضح أن الرجل ترفع درجته في الجنة، فيسأل ربه عن سبب ذلك فيقال له باستغفار ولدك لك، مشددا على أهمية الدعاء بعناق الوالدين على باب الجنة، والاستغار لهما كثيرا، وختاما بر الوالدين لأن رضا الله من رضا والدين.