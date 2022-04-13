الإفتاء توضح حكم الصلاة في رمضان فقط.. هل يفسد الصيام ويزول الأجر؟ (فيديو)

حكم الصلاة في رمضان فقط من الأسئلة التي يتمّ البحث عليها، بمعنى أن هناك من يصلي في شهر رمضان فقط ولا ينتظم في الصلاة بعد انتهاء شهر الصيام، وقد أكّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنَّ ترك الصلاة من الكبائر وقد ورد الوعيد الشديد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ترك الصلاة والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حدد لها أوقاتا وقال تعالى «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا».

حكم الصلاة في رمضان فقط

وبخصوص موضوع حكم الصلاة في رمضان فقط، واصل المفتي تأكّيده ضرورة المواظبة على الصلاة، وقال «وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر صلاة قط والصالحون لا يتركون الصلاة»، وقد جاء كلام المفتي في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها بموقع يوتيوب ردا على سؤال يقول «ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي هل ذلك يفسد صيامه ولا ينال عليه أجرا».

وواصل مفتي الجمهورية قائلا: لكن ترك الصلاة وإن كان كبيرة من الكبائر لكنه ليس شرطا في صحة الصوم فالصوم صحيح لكنه هل يقبل عند الله سبحانه وتعالى أو لا يقبل هذا أمره موكول لربنا سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله، ونحن نعيش بين الرجاء والخوف نرجو رحمة ربنا ونخاف عذابه، والله تعالى أعلم.

دار الإفتاء توضح حكم تارك الصلاة

وفي فتوى سابقة تناولت دار الإفتاء عن حكم تارك الصلاة الذي قد يتشابه مع من يصلي في رمضان فقط ولا يصلي بعد شهر الصيام قائلة: لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

واتصالًا بموضوع حكم الصلاة في رمضان فقط أو من يترك الصلاة بعد انتهاء شهر الصيام فأشارت دار الإفتاء، إلى أنَّ المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ} [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: {أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ} [البقرة: 85].

وأوضحت دار الإفتاء أنَّ كل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبادات الأخرى، فمن صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.