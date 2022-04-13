نص دعاء الاستخارة للسفر والعمل.. «اللهم إني أسألك بفضلك العظيم»

يبحث الكثيرون عن دعاء الاستخارة للسفر والعمل، اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ورد عن جابر رضى الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن.

دعاء الاستخارة للسفر والعمل

وعن دعاء الاستخارة للسفر والعمل كما جاء عن رسول الله قال: «إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي؛ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ.

ولكي تقول دعاء الاستخارة للسفر والعمل، يجب تعرف أولا كيفية أداء صلاة الاستخارة، إذ توجد عدد خطوات تسبق دعاء الاستخارة للسفر والعمل، وهي أداء صلاة الاستخارة والتي تستلزم الوضوء، ثم استحضار النية، وتصلي ركعتين ومن السنة أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وبعد الانتهاء من صلاة الركعتين ترفع يدك بالدعاء مستحضرًا عظمة الله، وتحمد الله وتثنى عليه وتصلى على النبى صلى الله عليه وسلم والأفضل أن تكون الصلاة على النبى بالصيغة الإبراهيمية (التي تقال في النصف الثانى من التشهد) ثم تقرأ دعاء الاستخارة.

نص دعاء الاستخارة

ومن صيغ نص دعاء الاستخارة للسفر والعمل: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ» ثم تصلي على النبى مرة أخرى بالصيغة الإبراهيمية.

طريقة الصلاة على النبي

وحول الصلاة على النبي، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي، إن بعض الصحابة قد سألوا رسول الله: «يا رسول الله كيف نصلي عليك»، فقال رسول الله: «قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»