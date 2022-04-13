علي جمعة: الشيخ «المدني» قرب بين المذهب السني والشيعي في الأزهر

قال الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد محمد المدني قد تولى رئاسة تحرير مجلة «رسالة الإسلام»، التي كان موضوعها التقريب بين المذهب السني والشيعي، وحينها تعاون الجميع معه، «جلس الشيخ رئيسا لتحريرها 15 سنة من سنة 1949 وحتى عام 1964».

جمعة: استطاع حل المشكلات بين المذهب الشيعي والسني

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أنه وخلال تلك السنوات صدر 15 مجلد، وكتب فيها علماء الشيعة وعلماء أهل السنة، «أكد عليهم ضرورة الاتحاد أمام العالم وأن لا يكون الإسلام محاربا للإسلام فكريا أو واقعيا، واستطاعوا حل المشكلات بين المذهب الشيعي والسني، وده كان أحد المناهج التجديدية».

وأوضح أن الشيخ محمد محمد المدني كتب الكثير من الإشراقات والإضاءات، وقام بتطوير منظومة الأزهر الشريف، «دخل ولقي علماء الشريعة معندهمش كتب، فده مينفعش من الناحية الأكاديمية، ومن الناحية المشيخية ينفع لأننا عندنا طريقتين للتدريس، ومنها المشيخية وأخرى الأكاديمية».

وأكد أن الشيخ المدني كان دائما ما يلجأ إلى قراءات جديدة للنصوص، وهو جزء لا يتجزأ من تطوير العلم والمناهج العلمية، حيث إن القراءة الجديدة للنصوص كان من ضمنها هذه المسأله وهي هل التعدد هو الأصل أم الفرد هو الأصل، وحينها تكلم عن عوائد الشعوب واختلاف الأحكام والعديد من الأشياء الأخرى، حتى خلص بأن التوحد هو الأصل، «امرأة واحدة تكفي، وده كلام ليه آثار عند الشيخ الشعراني عندما قال مما منّ الله به عليا أني لم أتزوج على زوجتي حتى لا أكسر بخاطرها».