علي جمعة: الإمام محمد عبده وهبه الله فكر الإصلاح والتجديد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام محمد عبده وهبه الله سبحانه وتعالي فكر الإصلاح والتجديد، ودائما ما نفرق بين الأثنين، حيث يوضح البعض أن الإصلاح يعني بأن ما سبقه كان خطأ، فيما يري التجديد أن ما سبق كان خيرًا ولكن لكل زمان واجب يجب علينا أن نعيشه وندركه ولا نقصر في فعله.

جمعة: بداية التجديد التعامل مع الواقع وليس إدراكه فقط

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض المجددين»، والمذاع على فضائية «ON»، أن الإمام محمد عبده كان يجمع بين الإثنين فكان مصلحا ومجددا ومن هنا نراه في مشروعه التجديدي أراد أن يتعامل ويدرك الواقع ويتفاعل معه، «كان مشروعه التجديدي يبدأ من التعامل مع الواقع وليس إدراك له فقط، وكان يقدم جمال الدين الأفغاني الدولة على الأمة».

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن حسن البنا قد تتلمذ على يد رشيد رضا، وبدأ بالأمة لإقامة المستشفيات والمستوصفات ونشاط للجوالة حتى يصلي الناس في المسجد، وبعد جلوسه مع بعض الشيعة في المدينة المنورة غير فكره وبدأ طريق الضلال من حيث الدولة قبل الأمة، «كان محتاج العنف واستخدام السلاح، ومنها أنه قتل الخازندار وعلي ماهر».

وأكد أن الإمام محمد عبده كان إماما مالكيا ولكنه كان لزاما عليه أن يفتي بالحنفي، ولذلك بدأ في فكرة الاختيار الفقهي وكانت واضحة تماما، وفي إحدى المرات جمع العلماء الأربعة على المذاهب الأربعة وأعطاهم الفتوى حتى يقول كلا من جهته ويبدأ فك قضية الألتزام التام للحنيفية.