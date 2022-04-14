محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن في أكبر مسابقة رمضانية بطوخ

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، حفظة القرآن الكريم، في أكبر مسابقة بقرية ترسا بطوخ، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة، إذ شارك فيها أكثر من 500 متسابق، يمثلون 45 قرية، وأشرف عليها 35 من مشايخ الأوقاف، وأجريت على مدار 4 أيام متتالية، على مستوى كل وحدة محلية، كما أجريت التصفيات النهائية، وفاز فيها 220 متسابقا، بينهم 42 من حفظة القرآن الكريم كاملا.

يذكر أن المسابقة الكبرى أقيمت تحت رعاية النائب البرلماني أحمد بدوي، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات الأوقاف بطوخ وقها.

المسابقة في ثوب جديد

أكد النائب أحمد بدوي، أن المسابقة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة شكلا ومضمونا، إذ جرى تقسيم المتسابقين حسب كل وحدة محلية في دائرة طوخ، ويمثلون 10 وحدات محلية، وجرى توزيع جوائز قيمة على كل المتسابقين خلال الاحتفالية.

أكبر مسابقة للقرآن الكريم

ووجه «بدوي»، الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى، على ما بذلوه من جهد على مدار أسبوع كامل، بدءا من مرحلة التقديم للمسابقة، ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين.

وأشار إلى أن هذه المسابقة تأتي فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بسائر قرى الدائرة، وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.