أشهر أماكن بيع سجاد رخيص الثمن في القاهرة: «متشيلش هم الفلوس»

فى ظل الارتفاع الكبير في أسعار السجاد والمفروشات بكافة أنواعها، يبحث الكثيرون عن أماكن بيع السجاد الرخيص، وخاصة المقبلين على الزواج فى الفترة القادمة، ومن يريد التوفير فى مصروفات تجهيزات شقة الزوجية.

وتوجد بالقاهرة عدة أماكن بيع السجاد الرخيص، وبأسعار مناسبة للجميع، هذا بالإضافة إلى أن معظم المعروضات من السجاد ذات جودة جيدة، وذلك ليس مرتبطا بالسجاد فقط بل بأشكال مختلفة من المفروشات وكافة الاحتياجات الخاصة بشقة الزوجية.

أماكن بيع السجاد الرخيص في القاهرة

وفي إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نوضح من خلال التقرير التالي، أشهر أماكن بيع السجاد الرخيص في القاهرة، وليس السجاد فقط بل الموكيت العالي الجودة بأقل الأسعار، وجميع أنواع المفروشات المناسبة والرخيصة الثمن بشكل كبير في القاهرة.

وتقدم المعارض الآتية والتابعة لمجموعة من الشركات المختلفة، عددا كبيرا جدًا من السجاد الرخيص والموكيت والمفروشات بكل أنواعها، وهي ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، كما تضم كافة أنواع السجاد وبألوان وأشكال عصرية وحديثة، بالإضافة إلى تميزها بالذوق العالي والمتميز.

عناوين معارض بيع السجاد الرخيص

- شركة «المهند جروب»، ومقرها في 5 شارع ابن المنظور ميدان الذهبي بمصر الجديدة، والمعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، وذلك من 10 صباحًا حتى 11 ليلًا.

- «شركة دينا للسجاد الشرقي»، ومقرها في 26 عمارة المروة، شارع أحمد تيسير في منطقة مصر الجديدة، والمعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة وذلك من 10 صباحًا حتى 11 ليلًا.

- «سوق السجاد» القائم في 37 شارع هارون الرشيد في ميدان الجامع بمصر الجديدة، مفتوح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة وذلك من 10 صباحًا حتى 12 ليلًا.